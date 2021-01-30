В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Самарской области

ТАСС, 30 января. После ДТП с микроавтобусом в Самарской области 11 пострадавших находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в сюжете, опубликованном на YouTube-канале телеканала "Губерния".

"Из 13 пациентов, которые были доставлены в больницу, в настоящий момент 11 находятся на лечении в отделении реанимации. Двое пациентов скончались в ближайшие минуты после поступления. Состояние 11 расценивается от средней тяжести до тяжелого", - рассказал он.

Глава Минздрава отметил, что в реанимацию пациенты поступили с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота и конечностей. Также он добавил, что среди пострадавших есть полугодовалый ребенок, его состояние расценивается как тяжелое стабильное. В настоящее время его планируется перевести в областную детскую больницу. Кроме того, в течение ближайших суток в больницу могут перевести еще четырех пострадавших.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").