Спонсор ФБК Хоменко обвиняется в мошенничестве по трем эпизодам

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Спонсор Фонда борьбы с коррупцией Александр Хоменко обвиняется в мошенничестве по трем эпизодам, он объявлен в розыск. Об этом в субботу говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - заявили в СК. В данный момент Хоменко скрывается на территории Украины и объявлен в розыск.