Семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Башкирии

УФА, 30 января. /ТАСС/. Автобус врезался в стоящий на обочине грузовик в Башкирии, пострадали семь человек. Всего в автобусе находились 12 пассажиров, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в субботу.

"Сегодня утром в г. Октябрьский на проспекте Ленина 49-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком "Камаз", осуществляющим уборку снега. Известно, что в салоне автобуса находились 12 пассажиров. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились семь человек в том числе 17-летний молодой человек. ", - сообщили в пресс-службе.