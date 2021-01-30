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В Воронежской области три человека погибли в ДТП

По предварительным данным, авария произошла после того, как водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи

ТАСС, 30 января. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП с легковым автомобилем, произошедшем в субботу в Воронежской области, сообщила пресс-служба МВД России по региону.

"В момент аварии в салоне автомобиля находилось шесть человек, включая водителя. В результате ДТП пассажиры 15 и 17 лет, а также 24-летний житель скончались от полученных травм. 29-летняя женщина и 24-летний мужчина были доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительным данным ведомства, авария произошла в Поворино после того, как водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередачи. Водитель автомобиля задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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