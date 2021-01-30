{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минская милиция проверяет сообщения о минировании метро и торговых центров

По указанным местам отправлены сотрудники милиции

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники милиции и экстренные службы в Минске проверяют сообщения о минировании объектов транспорта и нескольких торговых центров. Об этом сообщило в субботу ГУВД Мингорисполкома.

"Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск - Стокгольм, и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

В милиции проинформировали, что по указанным местам отправлены сотрудники милиции. "Предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - добавили в ГУВД Минска.

Теги
Белоруссия
Один человек погиб и один пострадал при выбросе сероводорода на предприятии в Ленобласти
Специалисты не обнаружили превышение предельно допустимых концентраций аварийно химически опасных веществ в воздухе на месте происшествия
Читать полностью