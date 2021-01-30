Минская милиция проверяет сообщения о минировании метро и торговых центров

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники милиции и экстренные службы в Минске проверяют сообщения о минировании объектов транспорта и нескольких торговых центров. Об этом сообщило в субботу ГУВД Мингорисполкома.

"Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск - Стокгольм, и торговых центров "Дана Молл" и "Галилео", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

В милиции проинформировали, что по указанным местам отправлены сотрудники милиции. "Предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - добавили в ГУВД Минска.