В Новосибирской области возбудили уголовное дело после призывов к массовым беспорядкам

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам. Об этом в субботу сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам"). В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

По версии следствия, с 23 по 26 января он опубликовал на открытой странице в соцсети "ВКонтакте" видеозапись с призывом к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, с применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.

Кроме того, сотрудниками регионального управления ФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч 2. ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет").

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.