AFP: крушение французских вертолетов в Мали в 2019 году связано с плохой коммуникацией

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Крушение двух французских военных вертолетов в Мали в конце 2019 года произошло преимущественно в результате плохой коммуникации. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на доклад Бюро по расследованию и анализу безопасности государственной авиации (BEA-E).

"Причины относятся исключительно к сфере организационных и человеческих факторов", - отметили специалисты. Сотрудники бюро в своем докладе назвали миссию экипажей напряженной, при этом, по их словам, наблюдались расхождения в анализе местности между наземными и летными командами, а также неудачные способы связи.

Специалисты отмечают, что "экипажи столкнувшихся вертолетов не прошли совместного инструктажа по безопасности". "Существенные сообщения были пропущены под воздействием стресса, использованная лексика оказалась неточной, также работало слишком много каналов связи", - указали эксперты.

Столкновение французских вертолетов, которые перевозили военных, произошло в конце ноября 2019 года в Мали в ходе выполнения служебной миссии. В результате крушения погибли 13 военнослужащих. Это самые масштабные единовременные потери французской армии за последние 36 лет.