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Два человека погибли в результате ДТП в Пензенской области

Еще двое пострадали

ТАСС, 30 января. Легковые автомобили столкнулись в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили в субботу журналистам в Управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, 30 января на 35-м км автомобильной дороги Поим - Башмаково - Земетчино произошло столкновение автомобиля SsangYong с автомобилем ВАЗ-2114. В результате водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114 от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля SsangYong получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

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