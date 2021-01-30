В ХМАО нетрезвый мужчина обстрелял отделение полиции и финансовое учреждение

ТАСС, 30 января. Нетрезвый мужчина обстрелял здания ОМВД и финансового учреждения в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа, а также угрожал оружием сотруднику полиции, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в субботу.

"30.01.2021 в 15:29 в г. Когалыме мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле... являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-54 12 калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по г. Когалыму. После этого злоумышленник направился к зданию финансового учреждения по ул. Молодежной, где также произвел несколько выстрелов из указанного оружия", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также направил оружие в сторону полицейского, который по прибытии на место ЧП произвел предупредительный выстрел вверх. Для задержания применено оружие, мужчина госпитализирован с травмами.

Следственным отделом ОМВД России по городу Когалыму возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Также по факту применения табельного оружия начальником УМВД России по ХМАО-Югре назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана оценка правомерности действий сотрудника полиции. Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции правомерно.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, также было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".