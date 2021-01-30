Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.

"Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из ОВД "Тверское" под обязательство о явке в суд. Он назначен на 3 февраля", - сказал защитник.

В отношении Смирнова составили протокол за призывы к несогласованной акции 23 января (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тыс. рублей или обязательные работы.