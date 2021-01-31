В Башкирии в ДТП погибли два человека

ТАСС, 31 января. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба УГИБДД по региону.

"Авария произошла на 1263-м км федеральной трассы Москва - Уфа. Столкнулись Lada Granta и встречный грузовик Skania. В результате ДТП 19-летний водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, три пассажира госпитализированы. Поступила информация о том, что один из пассажиров, 18-летний житель Илишевского района, скончался в медучреждении", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы.