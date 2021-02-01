Мировую судью в Чувашии приговорили к семи годам колонии за мошенничество

ТАСС, 1 февраля. Верховный суд Марий Эл приговорил мировую судью судебного участка № 1 города Канаша в Чувашии Розу Габдуллову к семи годам колонии и штрафу за получение взяток от жителя Чебоксар в обмен на обещания помощи в оформлении земельного участка. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"Верховным судом Республики Марий Эл вынесен приговор в отношении мирового судьи судебного участка № 1 города Канаша. Приговором суда Розе Габдулловой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 750 тыс. рублей и конфискация в доход государства суммы незаконно полученного дохода в размере 2 млн 850 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Габдуллову признали виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). Она не признала свою вину. Квалификационная коллегия судей Чувашской Республики ранее приостановила полномочия мирового судьи.

Следствие и суд установили, что Габдуллова вступила в преступный сговор со своей знакомой Севиндж Алиевой. В период с декабря 2015 года по декабрь 2017-го она получила 850 тыс. рублей от жителя Чебоксар, которому Габдуллова обещала помочь решить вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки. В июне 2018 года Габдуллова и Алиева получили от мужчины еще 2 млн рублей за завершение процесса оформления документов. В действительности женщины не совершили никаких юридически значимых действий в пользу жителя.

Противоправные действия пресекли сотрудники управления ФСБ России по Чувашии 16 июля 2018 года при передаче им очередной суммы в размере 1 млн 800 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении Габдулловой возбудил председатель Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело в отношении сообщницы мировой судьи ранее было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.