В Калининграде ликвидировали пожар в здании бывшего завода "Цепрус"

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Пожар, охвативший в понедельник 600 кв. м кровли неэксплуатируемого здания на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) "Цепрус" в Калининграде, полностью ликвидировали. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Калининградской области.

"Пожар полностью ликвидировали. Полная ликвидация [объявлена] в 15:35 по местному времени (16:35 мск - прим. ТАСС). Причины возгорания устанавливаются", - сообщил представитель ведомства, добавив, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в понедельник в 06:44 по местному времени (07:44 мск). На улице Правая набережная, 25 в Калининграде на территории недействующего ЦБК "Цепрус" горело трехэтажное неэксплуатируемое здание. Огонь охватил площадь порядка 600 кв. м. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Через полтора часа пожар был локализован. Пожарным удалось не допустить распространение огня на действующий склад общей площадью 2 тыс. кв. м, находящийся в 10 м от горевшего здания.

В тушении пожара задействовали 37 человек и 13 единиц спецтехники, в том числе 29 человек и 10 единиц техники от МЧС.