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На трассе в Подмосковье произошло ДТП

Один человек погиб

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Камаз" и две легковые иномарки столкнулись на дороге в Подмосковье, погиб один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 13:00 мск на 34-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП с участием трех транспортных средств - грузового автомобиля "Камаз" и двух легковых машин Mitsubishi и Volkswagen. В результате столкновения погиб водитель Mitsubishi", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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