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Пандемия COVID-19

В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв

О пострадавших не сообщается

НИКОСИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в центре вакцинации в пригороде Никосии. Об этом сообщила полиция островного государства.

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По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 мск). О пострадавших не сообщается.

Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.

Городок Лача с населением около 17 тыс. человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.

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