Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей в районе дома 3А, строение 2, произошло столкновение четырех автомобилей: Ford, Toyota, Kia Sportage, Skoda Octavia. В результате ДТП один человек - водитель Ford - умер в карте скорой помощи, еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

Сейчас, по данным источника, перекрыты три полосы из пяти в сторону центра. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства устанавливаются.