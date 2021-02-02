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Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика в Подмосковье

Авария произошло в Волоколамском районе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Легковая машина и грузовик "Камаз" столкнулись на трассе в Волоколамском районе Подмосковья, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 06:30 мск в Волоколамском районе на 119-м км автодороги М-9 "Балтия" произошло ДТП с участием двух транспортных средств - легковой машины Chevrolet и грузовика "Камаз". Погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются.

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