Полицейские задержали мужчину, избившего на станции "Трубная" в Москве сотрудника метро

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил сотрудника службы безопасности метро на станции "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого 35-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метро", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, инцидент произошел ночью в вестибюле станции "Трубная". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который попытался перепрыгнуть через турникет. В ответ на это, используя малозначительный повод для конфликта, тот ударил сотрудника несколько раз по лицу. "При попытке скрыться с места происшествия подозреваемый был остановлен проходившим мимо очевидцем и передан правоохранителям", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас жизни и здоровью сотрудника службы безопасности метрополитена ничего не угрожает.