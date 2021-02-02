Министра строительства Башкирии арестовали на два месяца

УФА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая пост начальника управления капитального строительства Башкирии, подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы. На основании подписанных чиновником документов администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, хотя фактически они до сих пор непригодны для использования. Ущерб бюджету превысил 95 млн рублей.

Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства и архитектуры Башкирии в декабре 2020 года, с 2016 года возглавлял ГКУ "Управление капитального строительства Республики Башкортостан", которое выступает государственным заказчиком при строительстве социальных и других объектов на территории республики.