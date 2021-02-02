Адвокат Лукманова осуждена условно за покушение на мошенничество

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Ольгу Лукманову к пяти годам колонии условно, признав ее виновной в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Измайловский суд вынес обвинительный приговор адвокату столичной адвокатской палаты Ольге Лукмановой, которая осуждена на пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили журналистам в Генпрокуратуре РФ, суд лишил Лукманову права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет, а также удовлетворил требования потерпевшего о взыскании материального ущерба в размере 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По данным надзорного ведомства, судом установлено, что адвокат Лукманова, осуществляя защиту подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, в ходе личной встречи с подзащитным в феврале 2017 года сообщила ему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у нее возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, в части неизбрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, а также способствовать последующему прекращению уголовного преследования. Для этого необходимо было передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, обладающим значительными полномочиями. "В действительности такими возможностями она не обладала, а деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению. С целью придания видимости законности своим действиям адвокат заключила с подозреваемым соглашение без номера об оказании юридической помощи по уголовному делу, в соответствии с которым последний обязался произвести оплату в размере 4 млн рублей", - рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, в надзорном ведомстве добавили, что довести свой преступный умысел Лукманова до конца не смогла, так как 28 февраля 2017 года при получении части требуемой суммы в размере 750 тыс. рублей была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Ольга Лукманова ранее представляла интересы бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, осужденного за коррупцию, а также мать девочки, которую пять лет не забирали из клиники "Мать и дитя".