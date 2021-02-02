В Москве на Манежной площади задержаны несколько человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали несколько человек, пришедших на несанкционированную акцию на Манежную площадь в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, все задержанные - молодые люди.

Ранее в соцсетях после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное появились призывы выйти на Манежную площадь. Сейчас она по периметру оцеплена полицией, людей там немного.

Меры безопасности также усилены и на других центральных улицах Москвы для пресечения возможных незаконных акций.