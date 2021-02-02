Муниципального депутата Штейн подозревают в нарушении санитарных норм в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали муниципального депутата Басманного района Москвы Люсю Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"Следователи задержали мою подзащитную Штейн на 48 часов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Завтра Басманный суд Москвы изберет ей меру пресечения", - сказал адвокат. Ее задержали 31 января неподалеку от места проведения несогласованной акции. Гильманов подчеркнул, что вину его подзащитная не признает.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.