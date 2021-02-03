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СМИ: в Уганде 32 человека погибли в ДТП

Участок скоростной дороги ремонтировали, предупреждающих знаков не было

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 32 человека погибли на западе Уганды в аварии на скоростном шоссе с участием пяти машин. Об этом сообщила в среду газета Daily Monitor.

"На участке скоростной дороги Форт-Портал - Касесе, где велись ремонтные работы, 2 февраля столкнулись пять машин, на месте погибли 32 человека, еще пятеро получили серьезные ранения", - заявила представитель Красного Креста Уганды Иран Накасита.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя грузовика, мужчина не справился с управлением. В кузове автомобиля находились люди.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии. Местные власти уже подали жалобу на дорожную компанию, которая не выставила предупреждающие знаки о проведении ремонтных работ.

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