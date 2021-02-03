В Иванове задержали после избиения женщины поляка, разыскиваемого на родине за убийство

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Гражданин Польши, разыскиваемый за совершенное 25 лет назад убийство, попался в России после домашнего насилия в Иванове.

Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре России, "в августе 2020 года по заявлению жительницы Иванова о побоях, причиненных сожителем, полицейские задержали гражданина, не имевшего при себе документов, представившегося Марком Россо. По дактилоскопическим учетам удалось установить, что задержанный является Жаком Мирославом Дариушем, уроженцем города Лоздь, которого разыскивают за совершение в 1995 году убийства и изнасилования".

Из представленных польской стороной документов следует, что в производстве районной прокуратуры Лодзь-Срудмесце (Лодзь-Срудместье) находится уголовное дело в отношении Жака Мирослава Дариуша. По версии следствия, в 1995 году он изнасиловал и убил женщину. Судом в Польше в отношении Дариуша была применена мера пресечения в виде временного ареста, он объявлен в розыск.

В Генпрокуратуре России отметили, что действия Дариуша являются наказуемыми по российскому законодательству и соответствуют [действовавшей на момент совершения преступления в Польше] ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием), сроки давности привлечения к уголовной ответственности по законодательству РФ и Польши не истекли. В связи с этим Генпрокуратура России удовлетворила запрос Министерства юстиции Польши о выдаче Дариуша для привлечения к уголовной ответственности. Ранее решением Фрунзенского райсуда Иванова он был заключен под стражу, а в среду в сопровождении спецконвоя отправлен на родину.