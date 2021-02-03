Суд Москвы отправил под домашний арест муниципального депутата Штейн за нарушение саннорм

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду отправил под домашний арест до конца марта муниципального депутата Люсю Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, куда поступило соответствующее ходатайство следствия.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Штейн, подозреваемой по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 марта", - сообщили в суде.

Ранее адвокат Штейн Мансур Гильманов сообщил ТАСС, что вину его подзащитная не признает.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.