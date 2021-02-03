Главу московского штаба Навального обвинили в нарушении санитарных норм

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение координатору московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Молоканова.

"Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), вину он не признал", - сказала адвокат. Она добавила, что подала жалобу на решение суда отправить Степанова под домашний арест.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба блогера Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.