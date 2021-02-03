Второе уголовное дело возбудили после пожара в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю после пожара на складе автозапчастей. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет 5 лет лишения свободы.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Во время тушения пропало звено газодымозащитной службы в составе трех пожарных. Они погибли, подтвердил мэр Красноярска. В 15:30 мск пожар был локализован.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В новость были внесены изменения (19:39 мск) - добавлены подробности