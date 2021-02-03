Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время несогласованной акции 31 января. Об этом сообщается на сайте столичного главка полиции.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии", - сообщили в главке.

Пожар был потушен на площади 5 кв. м, пострадавших нет. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным московской полиции, в несогласованной акции 31 января участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

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