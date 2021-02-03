Ростехнадзор назвал причину разлива нефти на Харьяге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии, произошедшей в октябре прошлого года на системе межпромысловых трубопроводов "Южно-Шапкино - Харьяга" ООО "Лукойл-Коми" в Ненецком автономном округе. Одной из технических причин аварии комиссия установила разрыв сварного шва на трубопроводе из-за превышенного внутреннего давления, говорится в распространенном в среду сообщении Ростехнадзора.

"На основании изучения проектной и технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц эксплуатирующей организации, а также исследований образца трубопровода комиссия, сформированная Печорским управлением Ростехнадзора, установила следующие причины аварии. Технические: разрушение трубопровода произошло в результате превышения внутреннего давления прочности сварного шва ремонтного участка", - говорится в сообщении.

Вытеснение нефтесодержащей жидкости из участка "производилось с отклонениями от разработанных мероприятий по переводу потока жидкости на основную нитку трубопровода, что привело к созданию избыточного давления внутри водовода, превысившего допустимое давление", указано в сообщении.

В качестве организационных причин ЧП Ростехнадзор указал, что во время проведения ремонтных работ не были учтены риски возможной разгерметизации дюкерного перехода и попадания нефтесодержащей жидкости в реку. У сотрудников также не было слаженности действий и четкого руководства, поскольку не было бесперебойной двухсторонней связи. Также не были соблюдены требования нормативных технических документов в области промышленной безопасности, не было необходимых приборов и систем контроля, указал Ростехнадзор в числе прочих причин аварии. "По результатам расследования в отношении юридического лица и шести должностных лиц возбуждены дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"), - говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла 17 октября 2020 года, в районе реки Колва рядом с месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация, нефтяная жидкость попала в водоем. Вылилось около 0,9 тонны нефти. В городе Усинске в Коми и в Заполярном районе Ненецкого автономного округа вводился режим ЧС. К ликвидации последствий было привлечено более 200 человек, установлено несколько тысяч боновых заграждений.