{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СК выявили мошенничество при поставке говядины в детский дом-интернат в Подмосковье

С 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках исполнения контракта руководство фирмы организовало систематическую поставку не соответствовавшего по качеству товара

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставке говядины в детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 3 ст. 159 УК РФ), совершенных в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области "Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка", - сообщила Врадий.

По данным следствия, с 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках исполнения контракта на поставку говядины в детский дом-интернат руководство фирмы организовало систематическую поставку не соответствовавшего по качеству товара. Были внесены ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции. Таким образом, неустановленные лица совершили хищение более 550 тыс. рублей, принадлежащих дому-интернату.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБиПК УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Следователями проведены обыски, допросы, пробы мясной продукции направлены на экспертизу по наличию в ней ДНК буйвола. Устанавливается круг причастных к мошенничеству.

Теги
Россия
В ходе незаконной акции в центре Москвы 2 февраля пострадал полицейский
Он получил раны головы и ссадины
Читать полностью