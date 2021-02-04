В СК выявили мошенничество при поставке говядины в детский дом-интернат в Подмосковье

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставке говядины в детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий (ч. 3 ст. 159 УК РФ), совершенных в отношении Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области "Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей "Журавушка", - сообщила Врадий.

По данным следствия, с 1 января по 31 декабря 2020 года в рамках исполнения контракта на поставку говядины в детский дом-интернат руководство фирмы организовало систематическую поставку не соответствовавшего по качеству товара. Были внесены ложные сведения в сопроводительные документы о фактически поставляемой в учреждение мясной продукции. Таким образом, неустановленные лица совершили хищение более 550 тыс. рублей, принадлежащих дому-интернату.

Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБиПК УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Следователями проведены обыски, допросы, пробы мясной продукции направлены на экспертизу по наличию в ней ДНК буйвола. Устанавливается круг причастных к мошенничеству.