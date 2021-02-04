Комиссия центрального аппарата МЧС приступила к расследованию пожара в Красноярске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комиссия центрального аппарата МЧС РФ во главе с замглавы ведомства Ильей Денисовым прибыла в Красноярск и приступила к расследованию пожара, в котором погибли трое пожарных. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"В Красноярск прибыли представители центрального аппарата МЧС России под руководством заместителя главы МЧС Ильи Денисова. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства происшествия", - сказали в ведомстве. Денисов провел совещание в региональном главке, выезжал на место пожара, где продолжается ликвидация возгорания. На месте гибели пожарных возник стихийный мемориал, к которому их коллеги несут цветы, добавили в МЧС.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 06:39 мск. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Во время тушения пропало звено газодымозащитной службы в составе трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также в пожаре погиб работник склада.