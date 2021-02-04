В МВД начали проверку по двум жалобам на действия полицейских во время митингов в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после сообщений о применении полицейскими силы в отношении двух мужчин во время незаконной акции в центре Москвы 2 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"3 февраля в полицию поступили две телефонограммы из НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского по факту обращения за медицинской помощью 24-летнего и 18-летнего мужчин с травмами головы. Со слов пострадавших, указанные повреждения они получили в результате действий сотрудников полиции на акции вечером во вторник. По данному факту начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Во вторник после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное группы людей собрались в центре Москвы и устроили несанкционированные митинги. Полиция предупредила, что акции незаконны, и пресекла их проведение.