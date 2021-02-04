Экс-замначальника дальневосточной таможни получил 10 лет колонии за взятку

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке приговорил бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки в 6,6 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморья.

В мае 2019 года Фомин был арестован по обвинению в получении взятки от предпринимателя. В марте 2018-го арестовали также первого заместителя начальника ДВТУ Сергея Федорова по обвинению в получении взятки.

"Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на государственной службе сроком на 10 лет", - говорится в сообщении ведомства. Для отбывания наказания определена колония строгого режима.

В суде было установлено, что с июня по ноябрь 2017 года Фомин получил взятку от генерального директора коммерческой организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности. Также компания трудоустроила знакомого взяткодателю таможенника и оплатила его проживание в городе Владивостоке. Деньги и услуги он получал за неприменение в отношении клиентов компании форм таможенного контроля, а также за сокрытие правонарушений.

Сумма взятки превысила 6,6 млн рублей. Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Кроме того, суд лишил обвиняемого звания полковника таможенной службы. Приговор не вступил в законную силу.