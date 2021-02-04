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В Петербурге подростка подозревают в угрозах убийством на национальной почве

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 16-летняя девочка угрожала ножом женщине из-за ее национальности. Ранее ее задержали из-за вандализма и отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении девочки-подростка из Санкт-Петербурга, которую подозревают в угрозе убийством женщине из-за ее национальности, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что подросток хотела оказать психологическое давление и, угрожая ножом, высказывала угрозы национальной и религиозной ненависти женщине. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством, совершенная по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти")", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 16-летний подросток ранее была задержана по уголовному делу о вандализме (статья 214 УК РФ) после того, как она сделала в вагоне метро надпись националистического характера. Подросток в настоящее время находится под домашним арестом по данному делу.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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