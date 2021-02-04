Гражданин Франции арестован за участие в незаконной акции 2 февраля в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд арестовал на 7 суток гражданина Франции и России Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции 2 февраля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе суда.

"Постановлением Тимирязевского районного суда Москвы от 4 февраля Даниелу признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке", - сказали в суде.

В поступивших в суд материалах имелся заграничный паспорт Даниелу как гражданина РФ. "Копия паспорта гражданина Республики Франция была представлена непосредственно в ходе рассмотрения материала в судебном заседании", - отметили в суде. В свою очередь координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников ранее сообщил журналистам, что французские дипломаты не приехали к Даниелу для оказания консульской помощи.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных на акции 2 февраля был и гражданин Сирии. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал его на 15 тыс. руб.