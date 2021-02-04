В Гукове после ДТП с автобусом двух человек госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/.

Два человека доставлены в больницу после дорожно-транспортного происшествия с автобусом ПАЗ в городе Гукове Ростовской области. Об этом в четверг сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Крупской. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на дерево. В автобусе в момент аварии находились 10 человек.

"В результате ДТП пострадали два человека: женщина 1956 года рождения и девушка 17 лет. Они были госпитализированы. Еще пяти пассажирам была оказана разовая медицинская помощь, отпущены домой", - сообщили в отделе пропаганды.

У 17-летней пассажирки закрытая черепно-мозговая травма, уточнили в отделе пропаганды. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

По данным ГИБДД, водитель автобуса перед тем, как потерять управление, отвлекся на телефон.

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