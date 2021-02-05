В Омске загорелся продуктовый склад

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Спасательные службы ликвидируют пожар площадью 4 тыс. кв. м на продуктовом складе в Омске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4 тыс. кв. м. на улице ул. 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались восемь человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сказали в МЧС, добавив, что возгорание локализовали в 06:29 (03:29) на площади 1,2 тыс. кв. м.

В 07:22 (04:22 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. "На месте работают 83 человека личного состава, задействовано 19 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что угроза распространения огня на другие здания отсутствует.

В данную новость были внесены изменения (04:37 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения