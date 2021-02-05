Здание "Почты России" загорелось в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м в здании "Почты России" в городе Шахты Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 06:25 мск, Ростовская область, город Шахты, ул. Прокатная, 6Б, [зафиксировано] загорание отдельно стоящего здания "Почты России". Здание одноэтажное 10 на 30 м. Происходит горение кровли. В 6:47 мск - локализация на [площади] 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем принимают участие 26 человек, задействовано семь единиц техники, отметили в пресс-службе. Информация о пострадавших не поступала.