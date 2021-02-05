В Волгограде сотрудник Росгвардии на служебном автомобиле сбил пенсионерку

ВОЛГОГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля Росгвардии на пенсионерку, в результате чего женщина умерла. Об этом сообщила в пятницу журналистам старший помощник следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Росгвардии, в результате которого скончалась пенсионерка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). К его расследованию подключились следователи-криминалисты областного аппарата регионального управления СК РФ, ход и результаты следственных действий находятся на контроле руководства ведомства", - сказала Рудник.

По данным следствия, авария произошла в пятницу утром в Советском районе Волгограда. Во время движения по проспекту Университетский сотрудник Росгвардии, управлявший служебным автомобилем, не заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина 1951 года рождения получила различные травмы и была госпитализирована. Спустя несколько часов пострадавшая умерла в больнице.

В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия.