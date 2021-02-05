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Два человека погибли в ДТП на трассе "Дон" в Ростовской области

Столкнулись две фуры
© Отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись две фуры, два человека погибли. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло в 19:00 мск на 1037-м километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим большегрузным автомобилем.

"Пассажир второго грузовика скончался", - сообщили в отделе. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Из-за аварии движение по трассе в южном направлении на этом участке перекрыто. В ГИБДД рекомендуют водителям при движении на юг на 1027-м километре повернуть в сторону аэропорта Платов, проехать до Щепкинской развязки, откуда снова можно уйти на трассу М-4 "Дон".

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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