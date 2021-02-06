Самолет из Москвы экстренно сел в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле

ТАСС, 6 февраля. Самолет авиакомпании "Икар" совершил в субботу вынужденную посадку в нижегородском аэропорту из-за трещин в лобовом стекле. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета Москва - Магнитогорск в аэропорту Нижнего Новгорода. Embraer-190 компании "Икар" совершил вынужденную посадку по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск.