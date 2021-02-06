В Москве у пенсионера нашли склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-западе Москвы пенсионера, в квартире которого обнаружен склад патронов от автомата Калашникова и пистолета Макарова. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был выявлен 62-летний житель столицы, у которого в ходе обыска по месту проживания в квартире, расположенной на улице Народного Ополчения, были обнаружены и изъяты 52 предмета, похожих на боеприпасы", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в ходе проведенного исследования установлено, что 32 патрона калибра 9х18 мм являются штатными боеприпасами отечественного производства к пистолету Макарова, 20 патронов калибра 7,62х54 мм являются штатными боеприпасами к боевому нарезному огнестрельному оружию. "Все патроны пригодны для производства выстрелов", - подчеркнули в ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.