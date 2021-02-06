Людей эвакуируют из подъезда жилого дома в Новой Москве из-за пожара

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в квартире многоэтажного жилого дома в Новой Москве, жильцов подъезда эвакуируют в целях безопасности. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре в поселке Мосрентген, дом 31, поступила в 13:44 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в десятиэтажном жилом доме. Пожарные в целях безопасности выводят людей из подъезда. Спасены два человека, они переданы медикам для осмотра", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 25 кв. м. "Эвакуированы 10 человек", - сообщил он.