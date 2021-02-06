Пожар в квартире жилого дома в Новой Москве потушили

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожар в квартире десятиэтажного жилого дома в поселке Мосрентген в Новой Москве потушен, спасены три человека, их осматривают медики. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 14:23 мск пожар был ликвидирован. В ходе работ по ликвидации спасены три человека и эвакуированы 10 человек, все спасенные переданы медикам для осмотра", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС ТАСС подтвердили, что площадь пожара составила около 25 кв. м. Ранее об этом сообщил источник. "Происходило загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 10-этажного жилого дома", - добавили в главке.

Информация о пожаре в поселке Мосрентген, дом 31, поступила в 13:44 мск.