Суд отпустил под домашний арест совладельца Merlion Карчева по делу о попытке убийства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест одного из совладельцев компании Merlion Олега Карчева по делу о попытке убийства. Об этом говорится в заявлении адвоката обвиняемого Георгия Поспелова, которое поступило в субботу в ТАСС.

"Московским городским судом рассмотрена и полностью удовлетворена апелляционная жалоба защитника Олега Карчева на постановление Пресненского районного суда Москвы от 28 января 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства ГСУ СК РФ по Москве об изменении Олегу Карчеву меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Срок действия данной меры пресечения судом был установлен до 5 апреля 2021 года, в то время как следствие ходатайствовало о содержании его под домашним арестом до 23 апреля 2021 года", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что суд принял во внимание аргументы адвоката, а также то, что в судебном заседании с доводами защиты Олега Карчева об отсутствии законных оснований для его дальнейшего содержания в СИЗО и необходимости изменения ему меры пресечения согласились и представитель столичного ГСУ СК РФ и представитель прокуратуры Москвы. Суд также учел, что заместителем прокурора Москвы в адрес руководства следственного органа накануне 5 февраля было заявлено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных следственной группой при проведении предварительного расследования, в производстве которой ранее находилось данное уголовное дело.

"В ходе прокурорской проверки было установлено, что обвинение по настоящему уголовному делу предъявлено Олегу Карчеву с грубым нарушением требований уголовно-процессуального законодательства. Были также выявлены и иные нарушения закона, регламентирующие действия следствия при производстве предварительного расследования", - отмечается в заявлении.

При этом Пресненский суд Москвы во вторник продлил арест совладельцам компании Merlion по делу о покушении на убийство и поджоге. Срок содержания под стражей еще на два месяца был продлен Владиславу Мангутову, Алексею Абрамову и Борису Левину. Ранее бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и его предполагаемые сообщники - совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов - были арестованы судом. Все они обвиняются в поджоге и покушении на убийство. Как сообщалось, фигуранты подозреваются в попытке убийстве бизнесмена в 2015 году в Красногорском районе Московской области.

Как следует из заявления адвокатов защиты всех обвиняемых, которое поступило в ТАСС, фигуранты дела считают себя невиновными. По их словам, стороне защиты не предоставлено никаких подтверждений, что 5 сентября 2015 года в Красногорске был поджог. Подтверждается только факт бытового пожара, описание и опубликованная видеозапись не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку.