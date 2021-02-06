Пять человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Об этом сообщили в субботу в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

"6 февраля на трассе А-181 "Скандинавия" (участок автодороги "Магистральная") на 44-м км (в районе населенного пункта Гарболово) в 14:10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов: №619 Девяткино - Гарболово и №675 Гарболово - Мега - Парнас. Пострадали пять человек, из них двое водителей и три пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП находятся скорая, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. "Дорожное покрытие обработано, претензий к дорожным службам нет, автодорога А-181 "Магистральная" не перекрывалась", - добавили в управлении.