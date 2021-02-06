В Махачкале задержали подозреваемого в убийстве двух женщин и ранении полицейского

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении полицейского задержан в Дагестане. Об этом сообщает МВД республики в Instagram.

"Накануне вечером в дежурную часть республиканского МВД поступило сообщение о том, что в ванной комнате одной из квартир на проспекте Петра Первого обнаружены тела двух жительниц Махачкалы 28 и 33 лет со следами насильственной смерти. У женщин обнаружены колото-резаные ножевые ранения. В течение суток сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям, один из сотрудников уголовного розыска получил ножевые ранения брюшной полости и плеча. Сотрудник госпитализирован, его жизнь вне опасности.

В следственном управлении СК РФ по республике Дагестан журналистам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В ходе осмотра места происшествия изъяты различные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, добавили в СК.