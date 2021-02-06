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В Оренбурге пострадали три человека при столкновении автомобиля и поезда

ДТП произошло на железнодорожном переезде на ул. Калининградской

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Поезд и автомобиль "Нива" столкнулись на железнодорожном переезде в Оренбурге, три человека доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на железнодорожном переезде на ул. Калининградской областного центра. Предварительно, полицейскими установлено, что на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автомобиля "Нива". В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.

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