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В Щелкове три человека погибли от отравления газом в квартире

Среди погибших есть ребенок

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок погибли от отравления газом в подмосковном Щелкове, еще одного человека госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочей погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один человек находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии", - сообщили в надзорном ведомстве.

Щелковская городская прокуратура в ходе проверки устанавливает причины и условия произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования. Результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, погибли маленький ребенок и его родители, а госпитализирована их 14-летняя дочь.

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