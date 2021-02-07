В Москве пожар на складе на Варшавском шоссе локализовали

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 1 тыс. кв. м локализован на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время пожар на площади 1 тыс. кв. м локализован", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, в районе пожара затруднено движение. "Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра ограничено до трех рядов. Затруднение движения - 2 км", - отмечается в сообщение.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, 37А, произошло возгорание на одном из складов. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных. В свою очередь в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что в тушении пожара была задействована авиация - два вертолета Московского авиационного центра.

В новость внесены изменения (17:42 мск) - добавлена информация о затруднении движения.